ANP 'Status Divorce-film blijft vaag'

HILVERSUM - Het blijft vaag of de hitserie Divorce een vervolg krijgt in de bioscoop. Dat zei hoofdrolspeler Dirk Zeelenberg dinsdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. "Het laatste dat ik weet is dat men broedt op een idee maar daar doen ze wel vrij lang over", aldus de acteur. "Het momentum lijkt me inmiddels een beetje weg."

Door ANP - 24-1-2017, 9:16 (Update 24-1-2017, 9:16)

Al een jaar wordt gefluisterd over een mogelijke vervolgfilm. Volgens de acteurs zouden er al gesprekken plaats hebben gevonden, maar de producent ontkende dit eerder.

Dirk staat nog steeds open voor een film. "Het lijkt me te gek om die film te maken", zegt hij. "Ik merk dat er ontzettend veel mensen zijn die Divorce missen en er echt op zitten te wachten. Er schijnen nog steeds gesprekken te zijn maar ik hoor er niets van tot nu toe."

Het vierde en laatste seizoen van Divorce werd vorig jaar uitgezonden.