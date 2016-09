Aangifte ambtsmisdrijf tegen minister Asscher

ANP Aangifte ambtsmisdrijf tegen minister Asscher

DEN HAAG - Er is aangifte gedaan tegen minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). De advocaten Liesbeth Zegveld en Michael Pestman schrijven donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een ambtsmisdrijf heeft gepleegd.

Door ANP - 29-9-2016, 13:31 (Update 29-9-2016, 13:31)

Het komt er volgens Zegveld en Pestman op neer ,,dat de minister met opzet gedurende enkele jaren volledig AOW-pensioen heeft laten uitkeren aan personen'' die in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied wonen. Dit is in hun ogen in strijd met de geldende wettelijke regeling.

Vervolging van de minister kan alleen bij koninklijk besluit of als de Tweede Kamer de procureur-generaal bij de Hoge Raad hiervoor een bevel geeft.

,,We gaan de aanklacht bestuderen", reageert de woordvoerder van Asscher. Hij wijst erop dat al ,,heel uitgebreid'' over de zaak is gesproken in de Tweede Kamer.