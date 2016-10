Twee 'hogescholen' mogen naam houden

DEN HAAG - De Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort en de Vrije Hogeschool (VH) in Zeist mogen zo blijven heten. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een uitzondering op de wet voor de twee onderwijsinstellingen.

Door ANP - 4-10-2016, 17:26 (Update 4-10-2016, 17:26)

Volgens een wetsvoorstel dat misleidend gebruik van de termen universiteit en hogeschool moet tegengaan, zouden de twee instellingen eigenlijk verder moeten onder een andere naam. Het zijn namelijk geen echte hogescholen.

De Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) hadden om uitzondering gevraagd. De EH en de VH geven volgens hen namelijk nadrukkelijk aan dat ze geen door de overheid erkend diploma verlenen, maar dat het gaat om een tussenjaar. Van misleiding is in deze gevallen daarom ook geen sprake, volgens de Kamerleden.

Bruins: ,,De Evangelische Hogeschool is al veertig jaar een begrip in christelijk Nederland. Met het afnemen van de naam, zou een deel van de identiteit van de EH verdwijnen. We zijn blij dat op initiatief van de ChristenUnie de naam van de Evangelische Hogeschool behouden kan worden.''