Onderzoek inspectie brand detentiecentrum

DEN HAAG - De inspectie gaat alsnog onderzoek doen naar de brand in mei in het detentiecentrum Rotterdam. Dat antwoordt staatssecretaris Klaas Dijkhoff op vragen van onder meer de ChristenUnie, PvdA en SP. Het onderzoek moet eind november zijn afgerond.

Door ANP - 4-10-2016, 20:13 (Update 4-10-2016, 20:13)

Een meerderheid in de Tweede Kamer had gevraagd om onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie. Amnesty International en twee andere organisaties concludeerden in september dat er fouten waren gemaakt.

Volgens het rapport duurde het langer dan gewenst voordat mensen uit hun cellen werden bevrijd. Ook zou de nazorg gebrekkig zijn geweest. Er zouden nauwelijks lessen zijn geleerd van de Schipholbrand, waarbij in 2005 elf mensen omkwamen.

Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie vond dat het rapport ,,een zeer verontrustend beeld schetst over de behandeling van vreemdelingen tijdens calamiteiten''.