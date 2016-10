Eerste Denk-raadslid van Nederland in gemeenteraad Alkmaar

Mohamed Keskin.

ALKMAAR - Alkmaarder Mohamed Keskin wordt naar alle waarschijnlijkheid in zijn stad het eerste gemeenteraadslid voor de politieke beweging Denk. Keskin, van Turkse afkomst, is nu een eenmansfractie onder de naam ’Groep Keskin’.

Door Fred Hoogendoorn f.hoogendoorn@hollandmediacombinatie.nl - 8-10-2016, 7:10 (Update 8-10-2016, 7:43)

Naar verwachting maakt Denk de primeur zaterdagmiddag bekend tijdens een persconferentie in Alkmaar, op de dag dat de stad Alkmaar Ontzet viert.

Denk is de landelijke partij van oud-PvdA’ers en Tweede-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, die meedoet aan de landelijke verkiezingen in maart 2017. Inmiddels staat ook Sylvana Simons op de lijst.

Denk kondigde vrijdag een persconferentie aan voor zaterdag, waar ’een unicum in de Nederlandse politieke geschiedenis wordt meegedeeld’.

Voorzitter Öztürk wilde desgevraagd verder niets zeggen, maar welingelichte bronnen bevestigen tegenover Noordhollands Dagblad dat Keskin zal worden gepresenteerd als het eerste Denk-gemeenteraadslid van Nederland.

Keskin nam vrijdag zijn telefoon niet op. Hij verklaarde eerder dit jaar zich te voelen ’aangesproken’ door de denkbeelden van Denk.

Keskin splitste zich in mei van dit jaar af van de PvdA-fractie in de Alkmaarse gemeenteraad, waarin hij met voorkeurstemmen was gekozen. Hij zei zich niet langer te kunnen verenigen met de koers van zijn partij. De PvdA is in zijn ogen te hard geworden voor migranten en moslims in het algemeen.

