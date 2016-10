Traditionele onderwerpen domineren bij CDA

ANP Traditionele onderwerpen domineren bij CDA

DEN HAAG - Waarden en tradities, gezinnen en families, burgerschap en rechtvaardigheid zijn zaken die een hoofdrol spelen in het verkiezingsprogramma van het CDA dat woensdag naar buiten is gebracht. ,,Wij willen breken met die oppervlakkigheid en met de politieke verlegenheid om morele keuzes te maken'', staat in in het programma.

Door ANP - 12-10-2016, 11:32 (Update 12-10-2016, 11:32)

Het CDA ziet de samenleving onder druk staan en de tegenstellingen toenemen. Aan die verdeeldheid tussen oud en jong, laag en hoog opgeleid en autochtoon en allochtoon moet een eind komen. CDA-leider Sybrand Buma: ,,Een samenleving van ieder-voor- zich verliest ook het besef van gedeelde waarden en tradities, van respect en saamhorigheid."

De partij wil onder meer het raadgevend referendum afschaffen omdat het tegenstellingen verscherpt. Ook moet er een kiesdrempel van twee zetels komen om versplintering in de politiek te voorkomen. Verder moet er minder marktwerking in de zorg komen en een ,,forse verlaging" van het eigen risico.