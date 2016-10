Commissie valt over 'verlaging' stuk Waddenzee

ANP Commissie valt over 'verlaging' stuk Waddenzee

UTRECHT - Een deel van de Waddenzee is met ongeveer 5 centimeter verlaagd. Dat blijkt uit een meting in een rapportage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Commissie m.e.r., die jaarlijks de gevolgen van de gaswinning toetst.

Door ANP - 24-10-2016, 12:50 (Update 24-10-2016, 12:50)

Het gaat om een groot deel van het Pinkegat, een gebied tussen Ameland en de Friese kust. Bij een andere meting door de NAM was de daling lang niet zo sterk. De commissie sluit niet uit dat een fout is gemaakt in de verwerking van de metingen en wil nu weten hoe het zit.

De NAM stelt in haar jaarlijkse rapportage dat in 2015 de bodemdaling door gaswinning onder de gehele Waddenzee binnen de toegestane grenzen is gebleven. De commissie vindt deze conclusie aannemelijk, maar heeft verschillende aanmerkingen.

Zo kunnen sommige passages in de tekst op meerdere manieren gelezen worden en zijn wetenschappelijke bronnen gebruikt die niet allemaal van toepassing zijn op het Waddengebied.