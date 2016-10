GeenPeil richt pijlen op VVD, PvdA en D66

AMSTERDAM - De initiatiefnemers van GeenPeil die zorgden voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne beginnen een campagne tegen de politieke partijen die de uitslag negeren. De organisatie heeft dat maandagavond aangekondigd naar aanleiding van de extra tijd die minister-president Mark Rutte krijgt om een antwoord te vinden op de tegenstem van de Nederlandse kiezers.

Door ANP - 31-10-2016, 22:08 (Update 31-10-2016, 22:08)

GeenPeil wil mensen overhalen om bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart niet te stemmen op VVD, PvdA of D66 of op andere partijen die medeplichtig zijn aan het negeren van de uitslag, aldus de aankondiging. ,,Meer dan een half jaar na 6 april wachten we nog steeds op een antwoord op de uitslag. GeenPeil laat zich niet piepelen. Het wordt tijd voor een voorjaarsoffensief. We gaan opnieuw campagne voeren.''

In april stemde een ruime meerderheid in een raadgevende volksraadpleging tegen het verdrag. De Tweede Kamer wilde voor 1 november een reactie van het kabinet op de uitslag van het referendum. Na stevige onderhandelingen met oppositiepartijen zoals D66 krijgt Rutte nu meer tijd om een oplossing te vinden.