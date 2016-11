Deel scholen slaat advies eindtoets in de wind

DEN HAAG - Een ,,aanzienlijke groep'' basisscholen weigert om het oorspronkelijke schooladvies aan te passen van leerlingen die hoger hebben gescoord op de eindtoets (de oude CITO-toets). Dat is zeer ongewenst, schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dinsdagavond aan de Kamer.

Door ANP - 1-11-2016, 23:52 (Update 1-11-2016, 23:52)

Sinds twee jaar is het advies van de docent leidend in de keuze voor de middelbare school en functioneert de eindtoets als 'second opinion'. Maar scholen zijn verplicht nog eens te kijken of het advies moet worden aangepast als de leerling de eindtoets beter heeft gemaakt dan verwacht.

Het gaat volgens Dekker vaak mis op kleine scholen met weinig leerlingen die voor heroverweging in aanmerking komen. Maar er zijn ook grotere scholen waar geen enkele leerling ,,ondanks fors hogere eindtoetsresultaten'' een ander schooladvies heeft gekregen.

De onderwijsinspectie zal bij deze scholen die de eindtoets negeren langsgaan, aldus Dekker. Vorig jaar hebben uiteindelijk 12.700 leerlingen een aangepast schooladvies gekregen.