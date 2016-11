Advocaat Wilders wraakt rechter

ANP Advocaat Wilders wraakt rechter

SCHIPHOL - Het proces tegen PVV-leider Geert Wilders heeft donderdag een nieuwe wending gekregen. Halverwege de middag kondigde Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops een wrakingsverzoek aan tegen een van de rechters, Elianne van Rens.

Door ANP - 3-11-2016, 18:23 (Update 3-11-2016, 18:23)

Volgens Knoops had zij, bij ondervraging van getuige-deskundige Paul Cliteur, blijk gegeven ,,van een mate van vooringenomenheid, althans niet onpartijdigheid''. Rechter Van Rens zou aan het slot van haar ondervraging volgens Knoops hebben gesteld dat het oordeel van de getuige-deskundige ,,niet meer of minder is dan een mening''. Daardoor kan zij niet meer onbevangen oordelen, vindt de raadsman.

Cliteur huldigde tijdens de zitting de stelling dat een nationaliteit niet hetzelfde is als een ras. Volgens hem wordt in de wet alleen gesproken over discriminatie op basis van ras, geloof, handicap, geslacht of seksuele geaardheid, maar niet over nationaliteit of herkomst. Hij nam het daarmee in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp op voor Wilders. De politicus wordt na een eerdere vrijspraak in 2011 vervolgd voor zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' gedaan tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Minder

,,Je kunt ook zeggen: wenst u minder Amerikanen, minder Maleisiërs of Syriërs in Nederland. Dat is misschien hardvochtig, maar geen racisme.'' Officier van justitie Wouter Bos wees hem tijdens de zitting op het internationale verdrag tegen rassendiscriminatie, waarin behalve ras en huidskleur ook nationale afkomst wordt genoemd.

Eerder op de dag was er ook nog ophef over het wel of niet live uitzenden van het proces door RTL en de NOS. Wilders woont zijn zaak niet bij, omdat het volgens hem een 'politiek proces' is, maar volgt de zaak op afstand. ,,Oké, dus het live uitzenden van een getuige ter mijn verdediging mag Nederland niet zien volgens de NOS en RTL'', liet Wilders via Twitter weten. Onzin, aldus hoofdredacteur Pieter Klein van RTL. En de NOS vindt het proces tegen Geert Wilders een belangrijk onderwerp, maar de omroep voelt zich niet geroepen om alle zittingsdagen volledig live uit te zenden via internet. ,,We zijn geen serviceorganisatie van een politieke partij'', aldus hoofdredacteur Marcel Gelauff.

Het wrakingsverzoek wordt vrijdag behandeld. Het is niet bekend wanneer de uitspraak volgt. Dat kan direct zijn, maar in theorie ook twee weken later. Het is daarom nog onduidelijk of het proces tegen Wilders vertraging zal oplopen.