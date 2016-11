Monasch: PVV’ers welkom bij mijn partij

AMSTERDAM - In een interview met de Volkskrant haalt de voormalige PvdA'er Jacques Monasch hard uit naar zijn vroegere partij. ,,De democratische schade is gigantisch'', zegt hij over het besluit van de PvdA de uitslag van het Oekraïne-referendum niet over te nemen.

Door ANP - 12-11-2016, 7:22 (Update 12-11-2016, 7:22)

Monasch vertrok deze week uit de PvdA-fractie en overweegt een eigen partij op te richten. Op de vraag of PVV'ers welkom zijn, antwoordt Monasch: ,,Waarom niet? Die mensen zijn niet besmet. Met racisten heb ik niks. Wegwezen. Maar veel PVV-stemmers hebben het hart op de goede plek. Alleen hebben ze het gevoel dat er aan tal van problemen niets wordt gedaan en dan stemmen ze maar op Wilders."

Van kritiek dat hij een linkse versie van de PVV voorstaat ligt Monasch niet wakker. ,,De mensen die mij PVV Light noemen, roepen tijdens de vluchtelingencrisis: Wir schaffen das. Ze brengen een oude slaapzak en knuffel naar het asielzoekerscentrum en vertrekken daarna weer naar Aerdenhout en Heemstede. Maar we kunnen het niet aan."