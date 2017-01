Kamer wil snel opheldering Van der Steur

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil snel duidelijkheid van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie over nieuwe onthullingen over de Teevendeal. Premier Mark Rutte wil dat het kabinet de tijd krijgt de ,,feiten op een rijtje te zetten".

Door ANP - 24-1-2017, 1:09 (Update 24-1-2017, 1:09)

Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan kwam maandag met nieuwe feiten over de kwestie. Van der Steur zou als Kamerlid en minister informatie hebben achtergehouden over de zaak. Volgens Van der Steur was de informatie al bekend.

De Kamer wil nog deze week een debat. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt zei in Nieuwsuur het nieuws ,,heel zorgelijk" te vinden. Volgens CDA'er Madeleine van Toorenburg ziet het ernaar uit dat Van der Steur ,,een toneelstukje heeft opgevoerd voor de Tweede Kamer. Dat is stuitend".

Geheime e-mail

In een maandag verschenen boek van Haan wordt een geheime e-mail aangehaald waaruit blijkt dat op aandringen van VVD-Kamerlid Van der Steur belangrijke informatie uit concept-antwoorden op Kamervragen van toenmalig minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie over de Teevendeal werd geschrapt. Onder meer bedragen die Fred Teeven - toen staatssecretaris op Veiligheid en Justitie - zich herinnerde over de deal werden eruit gehaald. Dat waren bedragen die de Kamer graag wilde weten.

In een reactie stelde Van der Steur dat de Commissie Oosting die de zaak heeft onderzocht, beschikking heeft gehad over alle e-mails. ,,Zo ook dit document." Volgens hem is de zaak uitvoerig besproken tijdens een Kamerdebat in december 2015.

Rutte hoopt dat de Kamer hem gelegenheid geeft om de zaak uit te zoeken. Dat zei hij in het tv-programma RTL Late Night. Hij vroeg de Tweede Kamer niet te ,,hijgerig" te reageren en niet meteen de bewindsman ,,bij het grofvuil te zetten''.

De hele zaak draait om schikking die Teeven sloot in 2000 als officier van justitie een deal met drugsbaron Cees H. Veel informatie waaronder het bonnetje bleef lang zoek, maar werd uiteindelijk toch gevonden. De kwestie leidde in 2015 tot het aftreden van Ivo Opstelten en Teeven, de bewindslieden van Veiligheid en Justitie.