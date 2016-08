Kroonprinses Mary blij met nieuw portret

KOPENHAGEN - De Deense kroonprinses Mary is blij met de foto’s die de beroemde fotograaf Marco Grob van haar maakte. Een foto van haar en haar man kroonprins Frederik maakt deel uit van een tentoonstelling die Mary donderdag opende.

Door ANP - 26-8-2016, 12:53 (Update 26-8-2016, 12:53)

Mary nam uitgebreid de tijd om de enorme foto’s van haarzelf en haar man te bestuderen, meldt Billed Bladet. Nadat ze de expositie in het Nationaal Historisch Museum op het Frederiksborg Slot opende, vertelde Mary onder de indruk te zijn van de foto’s.

Frederik en Mary poseerden in april op koninklijk paleis Amalienborg voor Grob. De 44-jarige kroonprinses droeg een goud-bruine jurk en aardig wat sieraden. Zo is ze te zien met een tiara die van Frederiks oma koningin Ingrid was. Frederik is te zien in zijn militaire ceremoniële tenue.

De officiële portretten van het kroonprinselijk paar zijn tot het einde van het jaar te zien op Frederiksborg Slot. De foto’s maken deel uit van een tentoonstelling van zeventig portretten van Grob, die ook onder anderen de Amerikaanse president Barack Obama en acteur George Clooney fotografeerde.