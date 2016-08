Kunstprijs koningin Sonja nu internationaal

ANP Kunstprijs koningin Sonja nu internationaal

BERGEN - Koningin Sonja van Noorwegen heeft vrijdag in de Grieghallen in de Noorse stad Bergen de Queen Sonja Print Award 2016 uitgereikt. De winnares van de kunstprijs is de Amerikaanse graficus Tauba Auerbach.

Door ANP - 26-8-2016, 19:12 (Update 26-8-2016, 19:12)

Auerbach is de eerste internationale winnares van de jaarlijkse prestigieuze prijs voor grafische kunst. Naast een geldbedrag van 400.000 Noorse kronen, ruim 43.000 euro, werd een week durende workshop aangeboden in een atelier voor drukkunsten in het Zweedse Helsingborg.

Voor koningin Sonja was het een lustrum. Het was de vijfde keer dat de prijs werd uitgereikt. ''In de afgelopen vijf jaar hebben we de foundation zien bloeien en groeien", zei Sonja in haar toespraak.

De Noorse vorstin heeft zelf ook haar handen uit de mouwen gestoken. Voor de tentoonstelling Texture die dit weekend in Bergen opent, bezocht ze het atelier van Magne Furuholmen. Op de Facebookpagina van het Noorse koningshuis staat een video waarop de koningin gehuld in een stofjas de fijne kneepjes van drukkunsttechnieken leert.