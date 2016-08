Koning beëdigt nieuwe staatsraad

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend op Paleis Noordeinde Age Bakker beëdigd. Hij is benoemd tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State.

Door ANP - 31-8-2016, 13:35 (Update 31-8-2016, 13:35)

Bakker was eerder werkzaam als directeur bij de Nederlandsche Bank en als bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds. In zijn rol als staatsraad adviseert hij met de andere leden de regering en het parlement over wetgeving en bestuur.