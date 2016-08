Kleine drakenprins wordt snel groot

ANP Kleine drakenprins wordt snel groot

THIMPHU - Het Bhutaanse prinsje Jigme Namgyel groeit als kool. Het kereltje, dat op 5 februari werd geboren, schittert op nieuwe foto’s die koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en koningin Jetsun Pema woensdag deelden.

Door ANP - 31-8-2016, 18:12 (Update 31-8-2016, 18:12)

“Het is een genot om te zien dat onze kleine prins zo snel groeit”, schrijven de trotse ouders bij de foto’s van het drakenprinsje. Die zijn vrijgegeven in het kader van een online-kalender waarvoor het koningspaar elke maand nieuwe foto’s deelt. “Het is ontroerend om te zien dat hij nu al begint met het uitvoeren van zijn koninklijke taken.”

Eerder deze maand reisde het Bhutaanse koningspaar met hun zoontje door het bergkoninkrijk om het kereltje voor te stellen aan het volk. Zo bezocht Jigme Namgyel met zijn ouders verschillende kloosters en werd gestopt in Bumthang, waar koningin Jetsun vandaan komt.

Jigme Namgyel is het eerste kind van koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en zijn elf jaar jongere vrouw.