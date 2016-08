Kinderen koning Filip weer naar school

ANP Kinderen koning Filip weer naar school

BRUSSEL - De vakantie zit erop voor de kinderen van koning Filip en koningin Mathilde van België. De vier moesten donderdag weer naar school.

Door ANP - 1-9-2016, 10:32 (Update 1-9-2016, 10:32)

Prinses Elisabeth (14), prins Gabriël (13), prins Emmanuel (10) en prinses Eléonore (8) poseerden donderdagochtend bepakt en bezakt op de stoep van het paleis. Het hof deelde de foto vervolgens via Twitter. "#BackToSchool", luidde het bijschrift.

Koningin Mathilde zette Elisabeth, Gabriël en Eléonore later zelf af bij het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Emmanuel was er niet bij, hij gaat naar een andere school.