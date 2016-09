Wisselend optreden Carl-Philip in STCC

SOLVALLA - De Zweedse prins Carl-Philip heeft zaterdag in Solvalla meegedaan aan twee autoraces in de Zweedse touring car championships (STCC). Zijn resultaten wisselden. In de eerste race viel hij uit en in de tweede race werd hij zesde.

Door ANP - 4-9-2016, 13:07 (Update 4-9-2016, 13:07)

Het weer in Solvalla was niet al te best. In de eerste race waren er daardoor enkele botsingen. De prins was daar slachtoffer van. Een andere rijder raakte hem en beschadigde de wagen van Carl-Philip zo erg dat hij de race moest staken.

In de tweede race verging het Carl-Philip beter. Tussen de beide races hadden de mecaniciens van het team de wagen wat opgekalefaterd. Zo hadden ze enkele onderdelen met gaffa tape vastgezet, meldt de krant Expressen. Tot ieders verbazing hield de auto het de hele race vol en werd Carl-Philip zesde, op twee ronden van winnaar Daniel Haglöf.

Carl-Philip rijdt in een Volvo 560. In de wedstrijdenreeks van de STCC, die bestaat uit 14 races in zeven Zweedse steden, staat hij na twaalf races op de tiende plek. Er doen dertien coureurs mee. De laatste twee races zijn eind deze maand in Helsingborg.