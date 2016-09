Prins Harry trekt portemonnee voor Rio

LONDEN - Prins Harry heeft een duit in het zakje gedaan voor de campagne Fill the Seats, een inzamelingsactie om lege tribunes tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro te voorkomen. Dat heeft Kensington Palace dinsdag bekendgemaakt. Hoeveel geld de Britse prins heeft ingelegd, is niet bekend.

Door ANP - 6-9-2016, 11:19 (Update 6-9-2016, 11:19)

De organisatie achter Fill the Seats wil voorkomen dat de paralympische atleten straks in halflege stadions acteren. Door geld in te zamelen willen ze ervoor zorgen dat de tribunes straks vol zitten met arme Braziliaanse kinderen, die anders nooit de kans zouden krijgen om naar het sportevenement te kunnen. Behalve een toegangskaartje wordt van het gedoneerde geld ook vervoer en eten geregeld.

De Paralympische Spelen beginnen woensdag. Prins Harry bracht maandag al zijn succeswensen over aan de deelnemers en met name de elf sporters die eerder hebben meegedaan aan zijn Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen die door de dienst of in een privésituatie gewond raakten. Harry is beschermheer van de Invictus Games.