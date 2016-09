Jordaanse koning Abdullah bezoekt Cyprus

Groen mag best geld kosten

GroenLinks stuurt in het verkiezingsprogramma aan op radicale vergroening van de economie. In ’het meest ambitieuze klimaatprogramma ooit’ komt een speciale minister voor klimaat en duurzame economie. Die moet het mes zetten in de fossiele brandstoffen. De gaskraan, de kerncentrale in Borssele en de kolencentrales gaan dicht. Ruim baan voor duurzame energie. Ook de bio-industrie moeten we opdoeken. Die vergroening gaat ten koste van de economie die net weer aantrekt. Het vergroenen mag wat Jesse Klaver betreft best wat kosten. We kunnen best nog wat krimpen voor een beter milieu.