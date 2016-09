Máxima duikt in Zeeuwse mossels en oesters

COLIJNSPLAAT - Máxima dompelt zich vrijdag onder in de aquacultuursector van Zeeland. De koningin wordt tijdens een werkbezoek aan Colijnsplaat en Zierikzee bijgepraat over zilte teelt, mosselinnovaties, onderwijs en kweek van vis op land.

Door ANP - 9-9-2016, 8:16 (Update 9-9-2016, 8:16)

Máxima’s bezoek begint bij Delta Farms in Colijnsplaat, waar zagers ofwel zeeduizendpoten worden gekweekt. Vervolgens wacht de koningin een vaartochtje. Op een traditionele mosselkotter vaart ze van Colijnsplaat naar Zierikzee. Daar ontmoet Máxima scholieren en gastdocenten van de Zilte Academie Zeeland, een onderwijs- en expertisecentrum voor koken met Zeeuwse producten.

De koningin is niet het enige lid van de koninklijke familie dat vrijdag vroeg in de veren is. Prins Constantijn is in Den Haag bij het Internationale Ondernemersonbijt. Bij het begin van het ontbijt, dat de aftrap van de Nationale Ondernemersdag van ONL Voor Ondernemers vormt, wordt Constantijn bevraagd over StartUpDelta2020. De prins is sinds deze zomer special envoy van het Nederlandse programma voor start-ups.

Ook Constantijns echtgenote prinses Laurentien is vrijdag op pad. Zij reist af naar Leeuwarden, waar ze het vernieuwde en gerestaureerde gebouwencomplex van Fryske Akademy opent. Het wetenschappelijk instituut voor de Friese taal en cultuur is gehuisvest in een 18e-eeuws monumentaal pand. Voor het eerst sinds de ingebruikname door de Fryske Akademy, die in 1938 werd opgericht, zijn de panden volledig gerestaureerd.