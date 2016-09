Prins Harry weer terug in Londen

LONDEN - Prins Harry is na zijn wekenlange verblijf in Afrika weer terug in Londen. Donderdag was Harry weer aan de slag in Groot-Brittannië, melden Britse media.

Door ANP - 9-9-2016, 11:05 (Update 9-9-2016, 11:05)

Harry vergaderde over de Invictus Games, de spelen voor gewond geraakte militairen waarbij de prins nauw betrokken is. Donderdagavond prikte Harry een vorkje op de koninklijke militaire academie Sandhurst, waar hij zijn militaire training volgde.

Harry bracht de afgelopen zes weken door in Afrika. Nadat hij eind juli in het Zuid-Afrikaanse Durban de International AIDS Conference bijwoonde, besloot de prins zich deze zomer in te zetten voor wildbeheer en het behoud van lokale gemeenschappen in zuidelijk Afrika.

Kuddes

Zo sloot de prins zich in Malawi aan bij het project ‘500 elephants’. Het land vangt honderden olifanten en plaatst de dieren over naar een ander natuurreservaat, waar ze meer ruimte hebben. Harry, die is opgeleid tot helikopterpiloot, hielp vanuit de lucht bij het spotten van de kuddes.

De afgelopen weken schoof Harry meermaals aan bij hoogwaardigheidsbekleders. Zo ontmoette hij half augustus de president van Malawi, Peter Mutharika. De mannen spraken onder meer over ‘een aantal bilaterale vraagstukken’ en het beschermen van flora en fauna. Maandag sprak Harry met Ian Khama, de president van Botswana. Khama ontving de prins op het presidentieel paleis.

Ook vorig jaar bracht Harry de zomer door in Afrika. Toen werkte hij samen met rangers aan de bescherming van bedreigde diersoorten.