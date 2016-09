Prinses Irene pleit voor meer aandacht natuur

DEN HAAG - Prinses Irene vindt het schandalig dat Nederland slecht scoort op het gebied van duurzame energie. Het behoud van de natuur moet een veel grotere rol gaan spelen in de komende verkiezingscampagne, zegt ze vrijdagavond in Nieuwsuur.

Door ANP - 9-9-2016, 20:45 (Update 9-9-2016, 20:45)

Ze roept de politieke leiders van Nederland op beslissingen te nemen vanuit een verbinding met de natuur. Ook burgers zelf kunnen daar het voortouw in nemen.

"Ik heb nu negen kleinkinderen. Zij hebben het recht op een voortbestaan op deze aarde met even veel prachtige bomen, dieren en planten. Al dat leven is hier mee gemoeid. Het is te laat om beslissingen te nemen waarin je niet denkt aan het welzijn van de natuur, waarmee we samen leven en onderdeel van zijn.”

Irene (77) presenteert binnenkort haar boek Bergplaas. Dat handelt over het 5000 hectare grote natuurgebied dat Irene vijftien jaar geleden kocht in de Zuid-Afrikaanse halfwoestijn Karoo. Bergplaas is haar eigen persoonlijke verhaal. Irene schrijft over haar inzet om het gebied terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat en de initiatieven die ze ondernam om mensen daar dichter bij de natuur te brengen.