ANP Silvia en Madeleine laten droom uitkomen

STOCKHOLM - De Zweedse koningin Silvia en haar jongste dochter Madeleine hebben maandag de droom van een zevenjarig meisje uit laten komen. De ernstig zieke Enna mocht langskomen op het paleis in Stockholm.

Door ANP - 12-9-2016, 19:00 (Update 12-9-2016, 19:00)

Enna droomde ervan de koningin en prinses te ontmoeten. Via de stichting Min Stora Dag, waarvan Madeleine beschermvrouwe is, kwam haar grote droom uit. Het zevenjarige meisje uit Skåne reisde niet in haar eentje af naar het paleis, ook haar moeder en oudere broer waren welkom in het paleis.

Madeleine ontvangt vaker ernstig zieke kinderen dromen van een leven als prins of prinses op het paleis. Zo organiseerde ze in februari een prinsessenfeest voor twaalf patiëntjes in de leeftijd van vijf tot acht jaar. Madeleine en haar dochter Leonore (2), die hun mooiste kleren hadden aangetrokken, ontvingen hun gasten met limonade, koekjes en cake.