ANP Koning Bhumibol herstelt van infectie

BANGKOK - De Thai hebben maandag opgelucht adem gehaald. De gezondheidstoestand van koning Bhumibol Adulyadej is weer enigszins verbeterd aldus een verklaring van het paleis. De 88-jarige vorst is herstellend van een ernstige infectie van de luchtwegen. De koorts is verdwenen en de infectie van zijn bloed is verminderd.

Door ANP - 12-9-2016, 20:12 (Update 12-9-2016, 20:12)

Het behandelend team in het Siriraj-ziekenhuis, waar de koning in feite sinds september 2009 permanent verblijft, is gestopt met het toedienen van antibiotica. Wel is waakzaamheid geboden voor zijn nieren. De urineproductie is minimaal, aldus het medisch bulletin en de artsen houden de werking van de nieren scherp in de gaten.

De meeste Thai hebben geen andere koning gekend dan de sinds 1946 regerende koning Bhumibol. De vorst wordt bijna als een heilige vereerd en de samenleving wil niet denken over de tijd na de langst regerende monarch van de wereld. Vandaar dat de communiqués met grote belangstelling worden gevolgd.

De afgelopen week waren er maar liefst vier mededelingen, hetgeen aangaf dat de toestand van de koning zorgelijk was.