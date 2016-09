Carl Gustaf wenst parlement moed en wijsheid

STOCKHOLM - De Zweedse koning Carl Gustaf heeft dinsdagmiddag op uitnodiging van de voorzitter van de Riksdag het nieuwe parlementaire jaar voor geopend verklaard. De koning deed dat met een korte toespraak in het parlement, in aanwezigheid van het grootste deel van de koninklijke familie.

Door ANP - 13-9-2016, 21:58 (Update 13-9-2016, 21:58)

De koning wees in zijn rede op de uitdagingen en waarden waar Zweden voor stond. Het land kent al tweehonderd jaar vrede zo memoreerde Carl Gustaf en heeft de afgelopen jaren een enorme vooruitgang gekend. "Honderd jaar geleden waren we een arm land, waaruit mensen emigreerden. Nu zijn we een land dat veel mensen aantrekt”, aldus de koning.

Duizenden Zweden trekken desondanks nog naar buitenland om te studeren en werken. "Ik hoop dat alle Zweden in Zweden en in het buitenland, opkomen voor onze waarden. Waarden zoals het geloof in de menselijke gelijkheid, de gelijkheid van vrouwen en mannen, het geloof in een democratische regeringsvorm, vrijheid van godsdienst en meningsuiting.”

De stem van Zweden kan wereldwijd beter worden gehoord nu het land een zetel in de VN-Veiligheidsraad heeft. "Ik hoop dat we die kans goed benutten”, zei de koning, die wees op de VN-bijeenkomst over het vluchtelingenvraagstuk die volgende week mede op Zweeds initiatief in New York wordt gehouden en waarbij ook kroonprinses Victoria aanwezig is.

De koning wenste de parlementsleden 'kracht, moed en wijsheid om ons land verder in een voor alle burgers gunstige ontwikkeling te brengen.'