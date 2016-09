Prinses Irene ontvangt haar eigen boek

AMSTERDAM - Prinses Irene heeft vrijdagmiddag in De Balie in Amsterdam uit handen van Claudia de Breij symbolisch het eerste exemplaar ontvangen van haar eigen boek 'Bergplaas'. Tot vreugde van Irene waren haar vier kinderen Carlos, Margarita, Jaime en Carolina bij de boekpresentatie aanwezig.

Door ANP - 16-9-2016, 19:27 (Update 16-9-2016, 19:27)

"Van ver en van wat minder ver", aldus prinses Irene, verwijzend naar de woonplaatsen Rome (Jaime) en Hongkong (Carolina). Beiden hadden hun moeder ook geholpen door het kritisch lezen van het manuscript. Irene had het niet makkelijk gevonden om op- en aanmerkingen te krijgen, zo liet ze in haar dankwoord doorschemeren. De bijdragen had tot ,,grote irritatie" geleid, maar waren zeer welkom geweest.

Bergplaas handelt over de boerderij en het 5000 hectare grote gebied daaromheen dat Irene eind jaren negentig kocht in de Karoo in Zuid-Afrika. De prinses beschrijft haar ervaringen, de uitdagingen en haar streven het ruige gebied weer echt natuur te laten zijn - zonder hekken en menselijk ingrijpen.

Irene verzorgde op Bergplaas ook retraites, maar heeft de dagelijkse leiding nu overgedragen, onder meer omdat ze dichter bij haar kleinkinderen wil zijn.