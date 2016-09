'Neef' van Elizabeth komt uit de kast

LONDEN - In een gesprek met Daily Mail is de homoseksuele Lord Ivar Mountbatten uit de kast gekomen. ,,Ik zat in de kast omdat ik niet kon accepteren wie ik was, en vrienden en familie daarmee niet onder ogen kon komen”, aldus de verre neef van koningin Elizabeth.

Door ANP - 18-9-2016, 13:54 (Update 18-9-2016, 13:54)

Lord Ivar (53) heeft sinds maart een vaste vriend, één van de redenen om nu de openbaarheid niet te schuwen. Hij was eerder gehuwd en heeft bij zijn ex-vrouw Penelope drie dochters. ,,Hun vader heeft een vriendje. Het is even gecompliceerd als eenvoudig. Maar nu ik James heb, hoef ik tegen niemand meer te liegen of alleen en eenzaam oud te worden.”

In de Britse media was dit weekeinde veel aandacht voor de 'coming out' van Ivar, die gemakshalve werd aangeduid als neef van de koningin. Hij is een nakomeling van koningin Victoria, en verwant aan zowel koningin Elizabeth als aan prins Philip. Ook tsarina Catherine de Grote komt in de stamboom van Ivar voor alsmede vele Duitse vorsten.

Ivar is peetvader van koningin Elizabeth’s kleindochter Lady Louise, de dochter van prins Edward en Sophie, gravin van Wessex.