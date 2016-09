Constantijn: technologie goed gebruiken

ANP Constantijn: technologie goed gebruiken

AMSTERDAM - Technologie moet op een goede manier worden gebruikt. Daarvoor maakt prins Constantijn, sinds deze zomer speciale ambassadeur voor startups, zich hard.

Door ANP - 19-9-2016, 8:34 (Update 19-9-2016, 8:34)

“Technologie maakt dingen mogelijk die daarvoor niet mogelijk waren. Het verandert de manier waarop we met elkaar omgaan. Het verandert de economie, de maatschappij”, zei Constantijn maandag in Goedemorgen Nederland, waar hij te gast was om het over zijn aanstaande reis naar Silicon Valley en Las Vegas te hebben. “Technologie kan goed en slecht gebruikt worden. Het moet op een goede manier gebruikt worden.”

De prins reist in januari met minister Henk Kamp (Economische Zaken) en dertig Nederlandse bedrijven naar de Verenigde Staten. “Silicon Valley is belangrijk omdat daar zo veel bedrijven zitten die toonaangevend zijn, daar gebeurt van alles. In Las Vegas is de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld. We hebben een aantal plaatsen op de beurs gereserveerd. Als Nederlandse startups erheen willen, kan dat.”

Gadgets

Volgens Constantijn is Nederland ‘hard op weg’ ook een soort Silicon Valley te worden. “We lopen misschien nog een paar jaar achter, maar het is onze ambitie om ook een plek te zijn waar bedrijven makkelijk aan geld en talent kunnen komen.”

De ‘ongelooflijke snelheid’ van de technologische ontwikkelingen fascineert de prins. “Allerlei toepassingen die van tevoren helemaal niet bedacht waren, komen beschikbaar.” Gadgets vindt Constantijn ook ‘interessant’. “Maar ik ben niet een heel grote gadgetgebruiker.”