ANP Willem-Alexander viert eeuwfeestje Schiphol

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander bezoekt maandag het jarige Schiphol. De nationale luchthaven viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan, maandag is de officiële jubileumviering.

Door ANP - 19-9-2016, 9:04 (Update 19-9-2016, 9:04)

Schiphol viert al het hele jaar feest, maar maandag is het precies honderd jaar geleden dat de eerste vliegtuigen landden in de Haarlemmermeer. Wat Schiphol allemaal in petto heeft, is grotendeels nog geheim. De luchthaven belooft in ieder geval ‘een mooi feest’.

Willem-Alexander gaf Schiphol vorige week al een cadeautje. De luchthaven mag zich voortaan Koninklijk noemen. Woensdag overhandigde Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, het predicaat aan de directie van Schiphol.