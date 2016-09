Prins Philip verklaarde Sophie voor gek

ANP Prins Philip verklaarde Sophie voor gek

EDINBURGH - Prins Philip verklaarde zijn schoondochter Sophie voor gek toen hij hoorde van haar plan om 716 kilometer te gaan fietsen. De gravin van Wessex stapte maandagochtend op haar fiets voor de tocht van Edinburgh naar Londen.

Door ANP - 19-9-2016, 12:01 (Update 19-9-2016, 12:01)

“’Je bent gek’ was zijn eerste reactie”, vertelde Sophie aan Sky News voordat ze aan haar fietstocht begon. De gravin, echtgenote van prins Edward, de jongste zoon van Philip en koningin Elizabeth, haalt met haar tocht geld op voor het Duke of Edinburgh-programma.

Ter gelegenheid van het diamanten jubileum van het door prins Philip, hertog van Edinburgh, opgezette programma worden verschillende Britten uitgedaagd een bijzondere prestatie te leveren. De 51-jarige Sophie koos voor een fietstocht van het koninklijk paleis in Edinburgh naar Buckingham Palace in Londen.

Doodsbang

Hoewel Philip haar voor gek verklaarde, is haar 95-jarige schoonvader blij dat Sophie zich inzet voor zijn goede doel. “Hij weet waarom ik het doe.” Sophie werd maandagochtend uitgezwaaid door Philip en haar man Edward. Over zeven dagen hoopt ze aan te komen bij Buckingham Palace.

Sophie heeft al ruim 4800 kilometer in de benen, maar is nog steeds ‘doodsbang’. “Ik vind het heel spannend en ben erg nerveus. Mijn training is goed verlopen, maar ik ben nu in Schotland en tussen hier en het zuiden liggen heel wat heuvels.”