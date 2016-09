Zweeds koningspaar kijkt uit naar reis

ANP Zweeds koningspaar kijkt uit naar reis

STOCKHOLM - De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia kijken uit naar hun staatsbezoek aan Duitsland. Dat zei het koningspaar tegen Duitse media die de twee mochten interviewen in aanloop naar het bezoek.

Door ANP - 19-9-2016, 13:44 (Update 19-9-2016, 13:44)

“Het laatste officiële bezoek was in 1979”, weet Carl Gustaf. “We kennen Duitsland erg goed dankzij verschillende privébezoeken. De koningin en ik hebben een nauwe band met het land. Mijn moeder was Duits.” Silvia kwam ter wereld in het Duitse Heidelberg, haar vader was Duits, haar moeder Braziliaans.

Het koningspaar reist geregeld door Duitsland. “We rijden altijd zelf naar ons vakantieadres in Zuid-Frankrijk. Dan nemen we verschillende routes door Duitsland”, vertelde Sylvia. Herkend worden de twee tijdens dergelijke tripjes volgens Carl Gustaf maar af en toe. “Minder vaak dan je zou denken.”

Vluchtelingen

Het staatsbezoek aan Duitsland duurt volgens de koning langer dan veel andere staatsbezoeken. Het Zweeds koningspaar is van 5 tot en met 8 oktober in Duitsland. Carl Gustaf en Silvia doen in die vier dagen Berlijn, Hamburg, Wittenberg en Leipzig aan.

Het bezoek staat in het teken van de bilaterale betrekkingen, maar ook de vluchtelingencrisis komt ongetwijfeld ter sprake. Net als Duitsland heeft Zweden te maken met veel vluchtelingen. “We moeten de vluchtelingen helpen die hier zijn”, vindt Carl Gustaf. Hij vindt het ook belangrijk dat de oorlog in Syrië ten einde komt. “Dan hoeven mensen niet meer te vluchten.”

Silvia roemt de manier waarop Duitsland vluchtelingen opvangt. “Het is onze christelijke boodschap onze buren te helpen. Het ‘Wir schaffen das’ (we krijgen het voor elkaar) van Angela Merkel zit in ons allemaal.”