Glazen Koets keert na 93 jaar terug

ANP Glazen Koets keert na 93 jaar terug

DEN HAAG - Prinsjesdag zonder Gouden Koets: voor het eerst sinds 1923 maakt dinsdag de oudere, chiquer ogende Glazen Koets haar opwachting bij de rijtocht van koning en koningin door de straten van Den Haag.

Door ANP - 20-9-2016, 9:22 (Update 20-9-2016, 9:22)

Het is een rijtuig met een rijke historie, die teruggaat tot het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. De koets is in 1821 in Brussel besteld door koning Willem I, die het rijtuig in 1826 kreeg geleverd. Veel plezier beleefde hij er niet aan want bij de Belgische opstand vier jaar later, viel de koets in handen van de rebellen. Pas nadat de koning in 1839 eindelijk het vredesverdrag van Londen had aanvaard, kwam de koets terug in koninklijk bezit. Willem I trad echter een jaar later af.

Zijn zoon koning Willem II had geen behoefte aan een koets. Die ging te paard naar de opening van de Staten-Generaal zodat de Glazen Koets pas echt een rol kreeg bij het jaarlijks parlementair ceremonieel na het aantreden van koning Willem III tien jaar later. Ook koningin-regentes Emma en daarna koningin Wilhelmina maakten er graag gebruik van.

Concurrentie

Voor de Glazen Koets echter kwam er vanaf 1903 concurrentie in de vorm van de Gouden Koets, die Wilhelmina enkele jaren eerder had gekregen van de burgerij van Amsterdam en die bij haar huwelijk haar debuut had gemaakt.

Volk en media vonden het blinkende gevaarte veel mooier, en uiteindelijk verloor de vorstelijke wil om vast te houden aan de Glazen Koets het van de volkswil die de Gouden Koets wenste te zien. In 1923 reed Wilhelmina voor het laatst in de Glazen Koets naar het Binnenhof. Daarna kreeg het rijtuig alleen nog een rol bij bijzondere koninklijke hoogtijdagen, zoals bruiloften.

Restauratie

In 2008 werd begonnen met een 1,2 miljoen euro kostende restauratie, die uiteindelijk zeven jaar zou duren: twee jaar voor onderzoek en vijf jaar voor het eigenlijke werk. Vorig jaar maart was de koets in oude glorie hersteld en dinsdag kan iedereen haar zien.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben eerder al speciaal geoefend met het in- en uitstappen, want dat is anders dan bij de Gouden Koets.