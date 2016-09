Ook elders hebben koningen parlementaire taak

DEN HAAG - Nederland is niet het enige land met een koninklijke ceremonie wanneer het parlement na het zomerreces weer serieus aan de slag gaat. Noorwegen, Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië kennen ook een koninklijke rol, al is die in elk land verschillend.

De Zweedse koning Carl Gustaf leest in de Riksdag een bemoedigende boodschap voor, waarin hij wat vergezichten schildert over de Zweedse samenleving. Maar over de plannen van de regering, waarvan hij geen deel uitmaakt, heeft hij het niet en de toespraak is dan ook geen troonrede.

De Noorse koning Harald opent op 3 oktober het parlementaire jaar en spreekt dan het Storting toe. Hij wordt daarbij geflankeerd door kroonprins Haakon en koningin Sonja. Over dat laatste was bij zijn aantreden nog heel wat discussie want volgens de Noorse grondwet heeft de echtgenote van het staatshoofd geen eigen taak. Parlementsleden vroegen zich dan ook af waarom ze bij de plechtigheid aanwezig zou moeten zijn.

Wakker

De Deense koningin Margrethe hoeft niks te doen, behalve wakker blijven bij de opening van het parlementaire jaar in de Folketing. Ze zit met haar hele familie op de tribune en kijkt en luistert toe. Camera's hebben haar daarbij nog wel eens betrapt op het sluiten van de ogen.

Koningin Elizabeth kent nog meer pracht en praal dan haar Nederlandse collega koning Willem-Alexander. Ze zet haar kroon op voor het met veel tradities omgegeven voorlezen van de troonrede (Queen's Speech) in het Hogerhuis, waar ook de leden van het Lagerhuis te gast zijn. De laatste jaren komen prins Charles en zijn vrouw Camilla ook mee naar de plechtigheid.