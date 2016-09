Koningspaar minder zichtbaar in Glazen Koets

DEN HAAG - Liefhebbers van historische rijtuigen en kenners van koetsen vinden de Glazen Koets mooier dan haar beroemdere 'zusje' de Gouden Koets. Koningin Wilhelmina had dezelfde mening, maar moest uiteindelijk toegeven aan de wens van het volk. Dat zag liever de Gouden Koets op Prinsjesdag rijden.

Door ANP - 20-9-2016, 11:56 (Update 20-9-2016, 11:56)

Behalve over smaak ging het bij die voorkeur ook om het feit dat de Gouden Koets met haar veel grotere ramen beter zicht gaf op de inzittenden. Dat zal dinsdag het publiek ook merken. 'Men kon nu de Koningin en de Prins zo uitstekend zien in de gouden koets, tot zelfs nog lange tijd na het passeren van het rijtuig, wegens het glazen achterraam', schreef het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage in 1903.

Dat jaar was de Gouden Koets voor het eerst gebruikt. Wilhelmina wisselde in de jaren erna het gebruik af, maar was pas in 1945 echt gelukkig toen ze in een gewone auto naar het Binnenhof kon rijden. Dat was, zo zei ze, haar 'mooiste Prinsjesdag', al wist ze dat niet veel mensen het met haar eens zouden zijn.

In 1948 - Wilhelmina had inmiddels plaats gemaakt voor dochter koningin Juliana - kwam de Gouden Koets weer van stal, en alleen in 1974 reed Juliana vanwege een gijzeling in de langs de gebruikelijke route van de rijtoer gelegen Franse ambassade ook in een auto naar de Ridderzaal.