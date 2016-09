Charles en Camilla naar Midden-Oosten

ANP Charles en Camilla naar Midden-Oosten

LONDEN - Prins Charles en zijn echtgenote Camilla reizen dit najaar af naar het Midden-Oosten. De Britse troonopvolger brengt in november een officieel bezoek aan Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.

Door ANP - 21-9-2016, 8:17 (Update 21-9-2016, 8:17)

De reis moet volgens Clarence House helpen de ‘warme bilaterale banden van het Verenigd Koninkrijk met de belangrijke partners in de regio te versterken’. Meer details over het programma worden later bekendgemaakt.

Charles is geregeld in het Midden-Oosten te vinden. Vorig jaar februari bezocht de prins de Verenigde Arabische Emiraten, het jaar daarvoor combineerde hij een bezoek aan het land met een stop in Bahrein. In maart 2013 was Charles voor het laatst in Oman, toen vergezelde Camilla hem.