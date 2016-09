Felipe besluit bezoek aan New York

NEW YORK - Het Spaanse koningspaar heeft dinsdagavond (woensdag Nederlandse tijd) zijn bezoek aan New York afgesloten met een ontvangst door de Amerikaanse president Barack Obama. Die geeft traditioneel een receptie op de dag van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een reeks voordrachten van staatshoofden en regeringsleiders.

Obama hield zelf een toespraak tot de lidstaten, en koning Felipe voerde in de plenaire zaal namens Spanje het woord. Andere vorstelijke sprekers waren koning Abdullah van Jordanië en emir Tamim van Qatar.

De jaarvergadering van de VN is ook een gelegenheid om in de wandelgangen of in speciaal daarvoor gereserveerde zaaltjes korte bilaterale gesprekken te voeren. Felipe maakte daar volop gebruik van en praatte bij met de afscheid nemende VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, met IOC-voorzitter Thomas Bach, koning Abdullah, president Macky Sall van Senegal en de Britse premier Theresa May.

Eigen programma

Bij de lunch had Felipe een plaats aan tafel met Obama en de staatshoofden van onder meer Chili en Colombia, alsmede premier May. Koningin Letizia ondertussen had haar eigen programma, met onder meer overleg met de directeur-generaal van de VN-landbouworganisatie FAO, José Graziano Da Silva. Letizia is speciaal pleitbezorger van de FAO op het gebied van gezonde voeding.

Koning Felipe sprak later op de dag ook bij de door Obama bijeengeroepen top over migratie en vluchtelingen, waar namens Nederland minister Lilianne Ploumen het woord voerde. Ook koning Abdullah en de emir van Koeweit waren bij de top.