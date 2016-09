Klein feestje met Mary en Mabel

NEW YORK - Prinses Mabel heeft in New York het vijfjarig bestaan gevierd van Girls Not Brides, de door haar aangevoerde organisatie die strijdt tegen kindhuwelijken. Bij de Ford Foundation, om de hoek van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, werd een klein feestje gevierd. Ook de Deense kroonprinses Mary was daarbij aanwezig.

Mabel liet via sociale media weten 'opgetogen' te zijn over het vijfjarig bestaan, maar meer nog over wat er sinds 2011 al is bereikt. "Dank aan iedereen die verandering mogelijk heeft gemaakt", schreef de prinses op Twitter.

Mabel toonde zich ook dankbaar voor de ondersteuning van 'The Elders', de groep wijze oud-staatslieden die door Nelson Mandela is gevormd en die aan de basis stond van de strijd tegen kindhuwelijken. De Noorse oud-premier Gro Harlem Brundtland en de Ierse oud-president Mary Robinson spraken allebei ook bij de bijeenkomst dinsdagavond.

Nederlandse steun

Eerder op de dag had prinses Mabel tijdens een andere bijeenkomst ook ontmoetingen met de ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking). Koenders bevestigde nog eens de Nederlandse steun op het gebied van het tegengaan van kindhuwelijken.

Het gaat daarbij soms om meisjes van elf of twaalf jaar die worden uitgehuwelijkt; jaarlijks trouwen 15 miljoen meisjes voor hun achttiende. De Belgische prinses Esmeralda wees er via Twitter op dat de vluchtelingencrisis het aantal kindbruiden heeft verhoogd.