Máxima bezoekt jubilerend Piëzo

ANP Máxima bezoekt jubilerend Piëzo

ZOETERMEER - Koningin Máxima heeft woensdagochtend het tienjarig bestaan van de stichting Participatie, Integratie en Emancipatie Zoetermeer (Piëzo) meegevierd.

Door ANP - 28-9-2016, 13:49 (Update 28-9-2016, 13:49)

Het was voor Máxima haar tweede bezoek aan Piëzo. In april 2012 bracht ze, toen nog als prinses, een verrassingsbezoek aan de stichting. Dit keer kon wel reikhalzend uitgekeken worden naar Máxima. Haar komst was vorige maand al aangekondigd. Net als in 2012 sprak de koningin woensdag met bestuurders, vrijwilligers en deelnemers van de projecten.

Piëzo nam van 2013 tot 2015 deel aan het Oranje Fonds Groeiprogramma, een ontwikkel- en uitvoeringstraject voor maatschappelijke organisaties. De koning en koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds, dat in 2002 is ontstaan toen het als huwelijkscadeau werd aangeboden aan Willem-Alexander en Máxima.

Piëzo richt zich op mensen in kwetsbare situaties en geeft hun ondersteuning bij het vinden van hun weg in de samenleving. Tien jaar geleden heeft de stichting een eigen methodiek bedacht om mensen te leren hun talenten en capaciteiten te ontwikkelen. In 2006 is gestart met één locatie, inmiddels zijn er vier PiëzoCentra in Zoetermeer. Ook is er een PiëzoSteunpunt en een Ambachtenwerkplaats. Via het Oranje Fonds Groeiprogramma is het gedachtegoed van Piëzo verspreid naar twaalf andere sociaal-maatschappelijke organisaties in Nederland. Ook is er een locatie van Piëzo in Leiden gekomen, het EpiCentrum.