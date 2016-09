Koning Harald bedroefd om overlijden Peres

OSLO - Koning Harald heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van Shimon Peres, de voormalige premier en president van Israël. De Noorse koning heeft zijn condoleances overgebracht aan de huidige president van het land, Reuven Rivlin.

Door ANP - 28-9-2016, 17:02 (Update 28-9-2016, 17:30)

“Mr. Peres, die ik zelf heb mogen ontmoeten, speelde een belangrijke rol in de strijd voor vrede”, schreef Harald. “Op deze trieste dag moeten we allemaal dankbaar zijn voor zijn inzet en langdurige dienst als Israëlisch staatsman.”

Harald vraagt Rivlin zijn condoleances en die van het Noorse volk over te brengen aan de nabestaanden van Peres en de Israëlische bevolking. Peres stierf woensdag op 93-jarige leeftijd. Hij stond aan de wieg van de staat Israël en speelde als militair en politicus een cruciale rol in de vestiging van deze Joodse staat in Palestina.

Ook de Zweedse koning Carl Gustaf heeft zijn condoleances overgebracht aan Rivlin. Per telegram liet hij weten 'met verdriet' kennis te hebben genomen van het overlijden van Peres. "Mijn oprechte deelneming aan u en het Israëlische volk."