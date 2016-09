Laurentien geeft startsein leesproject

ROTTERDAM - Prinses Laurentien heeft donderdag een onaangekondigd bezoek gebracht aan Koninklijke Visio in Rotterdam, een school voor blinde en slechtziende kinderen van vier tot twintig jaar. Daar gaf ze het startschot voor het leesbevorderingsproject 'Het Leesfeest: alle kinderen moeten kunnen lezen', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Door ANP - 29-9-2016, 12:26 (Update 29-9-2016, 12:26)

Het doel van het leesproject, een initiatief van de Vereniging Onbeperkt Lezen, is om kinderen met een visuele beperking plezier te laten krijgen in het lezen. In aanwezigheid van de prinses, die beschermvrouwe is van de vereniging, lazen enkele kinderen een stukje voor uit hun favoriete boek. Dit deden zij in de voor hen prettige leesvorm, bijvoorbeeld een grootletterboek of in braille. Daarna ging Laurentien in gesprek met groepjes leerlingen, vertegenwoordigers en uitgevers.

De opening vormde het begin van alle leesbevorderingsprojecten die het komende schooljaar binnen alle scholen voor leerlingen met een visuele beperking gehouden worden. Koninklijke Visio heeft in Nederland zes scholen waar onderwijs gegeven wordt aan blinde en slechtziende kinderen van vier tot twintig jaar. In Nederland hebben ongeveer 3000 kinderen een visuele beperking.