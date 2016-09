Drie ministers met koning naar Australië

PERTH - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vijf dagen uitgetrokken om Australië te bezoeken, het in oppervlakte op vijf na grootste land ter wereld. Het bezoek begint op 31 oktober in Perth, het uiterste westen van het uitgestrekte continent en eindigt in Brisbane, 3600 kilometer naar het oosten. Onderweg worden ook de hoofdstad Canberra en Sydney aangedaan.

Door ANP - 29-9-2016, 21:29 (Update 29-9-2016, 21:29)

Het koningspaar neemt 23 procent van het kabinet mee 'Down Under'. De ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Henk Kamp (Economische Zaken) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) reizen ook af; de twee laatst genoemden om de handelsmissie te begeleiden die eveneens naar Australië gaat. De drie bewindslieden maken met koning en koningin ook de oversteek naar Nieuw-Zeeland waar aansluitend een staatsbezoek plaatsvindt.

Directe aanleiding voor het bezoek aan Australië, precies tien jaar na de visite van Willem-Alexander en de toen zwangere Máxima als prinselijk paar, is de viering van het Dick Hartog-jaar in met name West-Australië. Hartog 'ontdekte' in 1616 de westkust van het continent, liet daarvan ook een tinnen bord als bewijs achter, en zijn ontdekking wordt nu met tal van activiteiten gevierd.

Overstromingen

Het tinnen bord - later in het bezit gekomen van het Rijksmuseum - is uitgeleend en het koningspaar bekijkt het in het West Australian Maritime Museum. Naast Hartog is er bij het staatsbezoek veel aandacht voor de 160.000 Australiërs met een Nederlandse achtergrond. Er zijn maar liefst drie ontvangsten voor de Nederlandse gemeenschap: in Perth, Sydney en Brisbane.

In die laatste stad, die net als de andere delen van de deelstaat Queensland, regelmatig te kampen heeft met overstromingen, hoopt Nederland ook zaken te doen op het gebied van waterbeheersing.

Het wereldberoemde Opera House van Sydney is het decor voor de zogenoemde contraprestatie, het bedankje van het koningspaar aan gastheer gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove. De gebroeders Lucas en Arthur Jussen treden op samen met het Sydney Symphony Orchestra.