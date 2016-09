Filip krijgt bezoek van Afghaanse president

BRUSSEL - De Belgische koning Filip verwelkomt volgende week woensdag de Afghaanse president Ashraf Ghani. Dat meldt de persdienst van het Paleis.

Door ANP - 30-9-2016, 13:08 (Update 30-9-2016, 13:08)

Filip ontvangt Ghani in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het is nog onbekend hoeveel dagen de president van Afghanistan in België blijft.

Ghani bracht eind vorig jaar een uitgebreid bezoek aan Europa. Toen ontmoette hij onder andere de Zweedse kroonprinses Victoria.