ANP Margrethe: Denemarken niet multicultureel

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe heeft aan de vooravond van haar bezoek zondag aan het Duitse Wittenberg een opmerkelijk interview gegeven aan Der Spiegel. De sinds 1972 regerende vorstin stelde daarin onder meer Denemarken geen multicultureel land te vinden. Er wonen nu wel meer mensen met een andere achtergrond, wortels en geloven dan dertig jaar geleden, aldus Margrethe.

Door ANP - 30-9-2016, 15:37 (Update 30-9-2016, 15:37)

Ze benadrukte dat ze volgens de Deense grondwet tot het lutherse geloof moet behoren, maar dat sluit niet uit dat er andere geloven zijn in het land. "Integendeel, ik geloof dat het feit dat ik religieus ben me dichter bij mensen van een ander geloof brengt. Bovendien, ik vertegenwoordig iedereen die staatsburger is van de Deense natie."

Margrethe was gevraagd of Denemarken volgens haar eenzelfde weg was ingeslagen als buurland Noorwegen, waar koning Harald onlangs een inmiddels wereldwijd veel aangehaalde uitspraak deed. "Noren zijn meisjes die van meisjes houden, jongens die van jongens houden, en meisjes en jongens die van elkaar houden. Noren geloven in God, in Allah, in het universum of in niets", zo zei de koning. "Ik zou niet zeggen dat we een multicultureel land zijn", meende Margrethe echter.

Altaarstuk

Margrethe heeft een altaarstuk geborduurd voor de paleiskapel van Wittenberg, die ze zondag heropend. Wittenberg is de plek waar Martin Luther zijn reformatie begon en de lutherse kerk is staatskerk in Denemarken. De koningin vertelde in het gesprek over haar kunstzinnige activiteiten, en herhaalde nog eens dat alleen de dood een einde kan maken aan haar regeertijd.