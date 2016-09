Carl Philip en Sofia nemen bank in gebruik

ÄLVDALEN - Een dag later dan oorspronkelijk gepland vanwege de uitvaart van gravin Gunnila Bernadotte, hebben de Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia vrijdag het natuurpark Hykjeberg bij Älvdalen bezocht.

Door ANP - 30-9-2016, 15:45 (Update 30-9-2016, 15:45)

Aanleiding voor het prinselijk bezoek was de verdubbeling in grootte van het in 1990 geopende park, dat door hun komst officieel werd ingewijd. Carl Philip en Sofia onthulden ook een bank van zandsteen uit Dalarna, die ze als huwelijkscadeau hadden gekregen van het graafschap Dalarna.

De bank, die door het prinselijk paar meteen werd benut, staat op het hoogste punt van Hykjeberg, waar bezoekers van het park een mooi uitzicht hebben over de omgeving.