Rutte luncht met groothertogelijk paar

ANP Rutte luncht met groothertogelijk paar

SCHENGEN - Minister-president Mark Rutte zit maandagmiddag aan tafel met groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg. Dat gebeurt in het Luxemburgse Schengen, waar premier Xavier Bettel zijn collega's uit Nederland en België voor overleg van de Benelux-landen heeft uitgenodigd.

Door ANP - 3-10-2016, 9:56 (Update 3-10-2016, 9:56)

Luxemburg is gastheer omdat het groothertogdom op dit moment het voorzitterschap van het in 1944 begonnen samenwerkingsverband tussen de drie landen bekleedt. Van 1815 tot 1830 deelden de drie hetzelfde staatshoofd (Willem I), en tot 1890 had Luxemburg nog hetzelfde staatshoofd als Nederland.

Bettel biedt in Schengen zijn gasten een lunch aan en het groothertogelijk paar is daarvoor ook uitgenodigd, zo liet het paleis weten.