ANP Noorse koning opent parlementair jaar

OSLO - De Noorse koning Harald heeft maandag de 161e zitting van het Noorse parlement geopend. Hij deed dat zoals gewoonlijk in de vergaderzaal van het Storting door de Troonrede voor te lezen.

Door ANP - 3-10-2016, 16:15 (Update 3-10-2016, 16:34)

Traditiegetrouw verscheen de koning in vol ornaat en las hij staande onder een baldakijn de plannen van het kabinet voor. Net als in Nederland is de minister-president verantwoordelijk voor de inhoud van de Troonrede. Harald werd hierbij geflankeerd door zijn echtgenote koningin Sonja en kroonprins Haakon.

Andere leden van de koninklijke familie zijn er traditiegetrouw niet bij. Toen koningin Sonja in 1991, toen haar man net was aangetreden en zijn eerste troonrede kwam voorlezen, meekwam naar het parlement ontstond daar zelfs discussie over. Dat was eerder namelijk niet gebruikelijk geweest, mede omdat Haralds vader koning Olav al weduwnaar was toen hij in 1957 op de troon kwam.

Dat parlement en regering de afgelopen 25 jaar zijn geëvolueerd, bleek vorig jaar al werd aangekondigd dat dit jaar het zilveren regeringsjubileum van koning én koningin zou worden gevierd. De koning mag dan staatshoofd zijn, de koningin is onlosmakelijk met zijn werk verbonden zo werd daarmee erkend.

Vorig jaar ging Harald tijdens zijn toespraak nog de mist in, toen hij tijdens het lezen een deel van de tekst oversloeg. Die fout werd pas na afloop ontdekt toen een Noors persbureau de voorgelezen tekst vergeleek met de tekst die de regering op internet publiceerde.