Maria Teresa steunt vrouwenuniversiteit

LUXEMBURG - De Luxemburgse groothertogin Maria Teresa treedt toe tot het erebestuur van de Aziatische Universiteit voor Vrouwen (AUW). Dat heeft het hof dinsdag bekendgemaakt na een ontmoeting van Maria Teresa met Kamal Ahmad. Hij is oprichter van de internationale universiteit in Chittagong in Bangladesh.

Door ANP - 4-10-2016, 21:03 (Update 4-10-2016, 21:03)

Andere beschermers van AUW zijn onder meer premier Sheikh Hasina van Bangladesh, Cherie Blair, Emma Bonino en Akie Abe, echtgenote van de Japanse premier.

"De universiteit geeft vrouwen de kans zich te ontwikkelen en stelt hen in staat leiderschapsposities te vervullen in de Aziatische regio, en plaatsen in te nemen die ze voorheen nooit voor mogelijk hadden gehouden", motiveerde Maria Teresa haar steun.

Sinds de oprichting in 2008 zijn zo'n 500 vrouwen uit 15 landen aan de universiteit opgeleid. Dit jaar hebben zich 150 vrouwen ingeschreven, onder wie 25 uit Afghanistan.