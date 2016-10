Koning bij symposium jarig Vopak

ROTTERDAM - Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag het symposium Global Minds bijgewoond in de Cruise Terminal in Rotterdam. De bijeenkomst was opgezet ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Koninklijke Vopak.

Door ANP - 5-10-2016, 18:33 (Update 5-10-2016, 18:33)

De koning kwam bij zijn bezoek een oude bekende tegen. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan hield de openingsspeech. In het verleden kwamen de twee elkaar regelmatig tegen, vooral in Willem-Alexanders tijd als 'waterprins'. Annan was ook op de bruiloft van Willem-Alexander en Máxima in 2002.

Vopak is een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met de op- en overslag van producten als chemicaliën, olie, gassen en lng. Tijdens het symposium wordt onder meer aandacht besteed aan het programma WeConnect, waarbij medewerkers van Vopak wereldwijd met ideeën komen om jongeren in de omgeving van de terminals aan het werk te helpen. Fotograaf Jimmy Nelson gaf een presentatie.