Prinses Beatrice in Nepal

ANP Prinses Beatrice in Nepal

KATHMANDU - De Britse prinses Beatrice geniet van haar tijd in Nepal. De 28-jarige kleindochter van koningin Elizabeth ging eerder deze week langs bij een oogkliniek in hoofdstad Kathmandu.

Door ANP - 6-10-2016, 20:25 (Update 6-10-2016, 20:25)

Daar kreeg ze volgens Britse media een rondleiding en werd ze bijgepraat over de zorg die geboden wordt aan arme gezinnen. Beatrice vond het bezoek aan de kliniek nuttig, blijkt uit een tweet die ze donderdag verstuurde. “Geweldig bezoek aan het ongelooflijke Tilanga Hospital”, schreef de prinses bij een foto.

Beatrice is niet het eerste kleinkind van Elizabeth dat dit jaar naar Nepal vliegt. Prins Harry bracht in maart een officieel bezoek aan het land. Hij was zo onder de indruk van Nepal, dat vorig jaar werd getroffen door zware aardbevingen, dat hij besloot een week langer te blijven om te helpen bij de wederopbouw.